Pacchetto scuola, via al nuovo bando per i contributi

È stato approvato il bando per la presentazione delle domande dell’incentivo economico individuale Pacchetto Scuola – anno scolastico 2021-2022, finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici). Il beneficio può essere richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente gli studenti o dagli stessi studenti se maggiorenni.

I requisiti sono – iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022 a scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) statali e paritarie e degli enti locali o a percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata; – residenza nel Comune di Lucca (pertanto la domanda per ottenere il contributo dovrà essere presentata esclusivamente al Comune dove l’alunno/a risiede e non dove è situata la scuola); – età anagrafica degli studenti non superiore ad anni 20 (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda (n.b.: il requisito relativo all’età non si applica ai soggetti con disabilità, con handicap riconosciuto ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 numero 104 o con invalidità non inferiore al 66%); – indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità e calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non superiore a 15.748,78 euro.

La domanda di ammissione al bando, presentata dovrà essere compilata online entro il 4 giugno 2021 collegandosi al sito del Comune di Lucca: www.comune.lucca.it, seguendo le indicazioni nell’area tematica Scuola ed istruzione. Dal 1 marzo 2021, secondo quanto previsto dal decreto semplificazione e innovazione digitale per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione è possibile utilizzare esclusivamente una delle tre modalità di autenticazione universali, spid, carta d’identità elettronica o ccarta sanitaria elettronica riconosciute.

Gli utenti già in possesso delle credenziali rilasciate a qualsiasi titolo dal portale Ecivis web del Comune di Lucca (nome utente e password), potranno continuare ad utilizzarle per accedere ai servizi online fino 30 settembre 2021. Non saranno più rilasciate nuove credenziali. Gli utenti che, invece, accederanno per la prima volta ai servizi in parola dovranno utilizzare le modalità di autenticazione universali spid e cie, riconosciute per accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni. Non è ammessa la consegna a mano della domanda, né l’invio tramite fax, e- mail, pec e/o posta

Il bando è reperibile sul sito del Comune di Lucca al seguente indirizzo: www.comune.lucca.it nella pagina Scuola ed Istruzione. Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Lucca – U.O. 4.2 Servizi Scolastici, per e-mail all’indirizzo pacchettoscuola@comune.lucca.it, telefonicamente al n. 334/1155508 – Alice Consani e al n. 334/1155503 – Silvia Paoleschi, nei giorni e negli orari di seguito indicati: martedì e giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16 Mercoledì dalle 9 alle 13.