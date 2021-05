Vaccini Covid19, oltre 15 mila le seconde dosi nella Piana di Lucca

A ieri (3 maggio) le vaccinazioni effettuate in Toscana erano 401.914. Per quanto riguarda la Piana di Lucca sono 36.330 le prime dosi e 15.828 le seconde dosi somministrate. La percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose raggiunge quota 88,9%.

In Valle del Serchio sono 11.122 le prime dosi e 5.816 le seconde dosi somministrate con una percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose pari all’88,7%. Infine in Versilia sono state somministrate 37.703 prime dosi e 15.733 seconde dosi con una percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose pari al 90,7%.

In Toscana delle 401.914, di cui 286.250 per prime dosi, tra ultraottantenni (92.997), operatori sanitari (32.423), ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (6.467), operatori scolastici (25.199), tutte le altre categorie come altre fasce d’età, forze di Polizia e Vigili del Fuoco, soggetti estremamente vulnerabili, caregiver, etc (129.164). Sono stati vaccinati 121.713 uomini e 164.537 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (3 maggio), in Toscana apparteneva alla fascia 70-79 con 89.192 vaccinati; segue la fascia d’età 80-89 con 82.534 segue; quindi la fascia 50-59 con 28.052 vaccinati; poi la fascia 60-69 con 21.994; la fascia 40-49 anni con 21.751; la fascia oltre i 90 anni con 19.873; la fascia 30-39 con 14.100; la fascia 20-29 con 8.432; nettamente ultima ancora la fascia 0-19 con 322 vaccinati.