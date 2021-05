Gestione dei rifiuti, approvato il Pef: risparmi per 600mila euro e bollette giù nel 2022

Torna a riunirsi il consiglio comunale di Lucca. La seduta di questa sera (11 maggio) è iniziata con l’approvazione del regolamento comunale delle strade vicinali ad uso pubblico. Nell’occasione l’assessore Francesco Raspini ha annunciato che, dopo un approfondimento e un’attenta analisi della vicenda, l’amministrazione ha dato mandato per procedere alla riclassificazione della via del Campaccio. Un dietrofront accolto con favore dal consigliere Fabio Barsanti: la sua mozione sul tema era stata respinta durante il consiglio comunale dello scorso 12 aprile.

Il regolamento è stato approvato con 21 voti favorevoli e 8 astenuti.

La discussione è poi passata al secondo punto all’ordine del giorno, l’approvazione del “piano finanziario per l’anno 2021 del servizio di gestione dei rifiuti urbani”. Rispetto al primo piano finanziario redatto secondo il nuovo modello nazionale Arera a dicembre 2020, il Pef 2021 presenta un risparmio di circa 600mila euro. A entrare nel merito del piano, nonostante il cambio deleghe, è l’ex assessore all’ambiente Francesco Raspini: “Le modifiche intervenute nello scorso anno in merito alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti produrranno risparmi significativi nelle bollette del 2022, quando sarà approvato il Pef sul bilancio 2020. Tuttavia il lavoro che abbiamo cominciato inizia a far vedere i suoi frutti dato che il Pef 2021 sarà più basso di 600mila euro rispetto a quello di dicembre, ovvero sarà pari a 20 milioni e 511 mila euro. Il prossimo anno ci sarà per l’azienda un risparmio ancora più significativo”.

La pratica è stata approvata con 19 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto.