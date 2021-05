Vaccini, superano la soglia dei 20mila le seconde dosi somministrate nella Piana

Prosegue la campagna di vaccinazione nei territori dell’Azienda Usl Toscana nord ovest che da questa settimana raggiunge anche percentuali consistenti nella fascia di età che va dai 60 ai 69 anni.

In particolare per quanto riguarda la Piana di Lucca sono 38795 le prime dosi e 21461 seconde dosi somministrate. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 27,9%. L’89,8% degli over 80 è stato vaccinato. Nella fascia di età dai 70 a 79 anni la copertura raggiunge il 68,6% mentre dai 60 a 69 anni è ancora al 19,3%.

In Valle del Serchio sono invece 11370 le prime dosi e 7088 le seconde dosi effettuate. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 29,2%. Le fasce di età più coperte sono gli over 80 (89,1%) e chi ha dai 70 a 79 anni (62,5%). Segue la fascia dei dai 60 a 69 anni (20,3%). In Versilia sono invece 41032 le prime dosi e 20766 seconde dosi somministrate. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 29,5%. Per quanto riguarda gli over 80 il 91,3% è stato vaccinato, da 70 a 79 anni le somministrazioni arrivano al 70,6% mentre per le persone dai 60 a 69 vaccinate sono il 22,8%.

A ieri (10 maggio) le vaccinazioni effettuate su tutto il territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest erano 465 862, di cui 317 227 per prime dosi, tra ultraottantenni (93.642), altre fasce d’età (86.179), soggetti vulnerabili per patologia (45.753), operatori sanitari (32.915), operatori scolastici (25.238), tutte le altre categorie come ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali, forze di Polizia e Vigili del Fuoco, caregiver (33.500). Sono stati vaccinati 136 373 uomini e 180 854 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (10 maggio), apparteneva alla fascia 70-79 con 99.581 vaccinati; segue la fascia d’età 80-89 con 83.464; quindi la fascia 50-59 con 31.934 vaccinati; poi la fascia 60-69 con 31.582; la fascia 40-49 anni con 24.370; la fascia oltre i 90 anni con 20.032; la fascia 30-39 con 15.688; la fascia 20-29 con 9.975; nettamente ultima ancora la fascia 0-19 con 601 vaccinati.