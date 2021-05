Sold out a tempo record per gli appuntamenti del Festival Dialoghi geopolitici in programma sabato (15 maggio) nella Chiesa di San Francesco e promossi dall’associazione LuMeN (Lucca Mondo Nazioni) e dalla rivista Limes, con il contributo del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio.

Sarà comunque possibile prendere parte alla manifestazione, che avrà uno dei suoi momenti ‘di punta’ nell’incontro tra il direttore di Limes Lucio Caracciolo e lo storico Alessandro Barbero, collegandosi alla diretta streaming sul canale YouTube dell’associazione: Lucca Mondo e Nazioni – LuMeN.

“Sarà un vero momento di gioia – ha dichiarato il presidente della Fondazione Crl Marcello Bertocchini– attraversare nuovamente il portale del San Francesco per un evento culturale. Una ripartenza tanto attesa per la Fondazione che in tutti questi mesi ha sostenuto la cultura incoraggiando sempre le associazioni a programmare il futuro e a ‘tenere duro’ in vista della ripresa. Un nuovo inizio con ospiti di questo livello non può che essere un buon auspicio.”

“Lucca si arricchisce di un festival di grande spessore che rinnova la tradizione internazionale di una piccola ma longeva città Stato europea – commenta l’assessore alla cultura Stefano Ragghianti – la geopolitica con la sua complessità è oggi fondamentale non solo per la classe dirigente ma per tutta l’opinione pubblica e questo primo appuntamento rappresenta la voglia e il bisogno di pensare all’Europa e al mondo con le piccole e medie città protagoniste di un processo di rinascita complessivo”.