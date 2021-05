Santini: “Voragine a San Concordio, verifiche su tutta la ciclabile”

“La grossa voragine che si è aperta all’improvviso su un tratto di pista ciclabile e marciapiede di viale San Concordio non puo’ essere liquidata con una dichiarazione dell’assessore Raspini, secondo il quale non c’erano avvisaglie esterne che lasciassero prevedere quanto accaduto. Noi la pensiamo diversamente”. Lo dichiara Remo Santini, capogruppo di SìAmoLucca ed ex candidato sindaco di liste civiche e partiti di centrodestra, che ieri sera sulla questione ha presentato una raccomandazione urgente al sindaco e alla giunta durante il consiglio comunale.

“Per fortuna non ci sono feriti, ma poteva scapparci una tragedia – commenta Santini – . Cosa sarebbe accaduto se qualcuno passava in bicicletta o a piedi proprio in quel momento? Innanzitutto c’è da dire che la pericolosità della pista ciclabile in parte crollata, con avallamenti e situazioni di rischio, da parte degli abitanti veniva segnalata da anni. Poi c’è da aggiungere, come segnalato sempre dai residenti, che nel popoloso quartiere ci sono dei grandi fossi coperti come Formica, Benassai e Penitese, tutti secondo le testimonianze di chi vive nell’area, mai ripuliti e poi tombati. Secondo noi il clamoroso episodio conferma la necessità di fermarsi nel valutare nuovi progetti di cementificazione a San Concordio“. Infine un auspicio. “Ci auguriamo anche che le verifiche sul crollo siano rapide – conclude Santini -, e si faccia un monitoraggio lungo tutto il percorso della pista ciclabile, per evitare che possa ripetersi quanto accaduto ieri”.