A Lucca la prima panchina arcobaleno contro ogni discriminazione

“Lucca città dei diritti”. Sono queste le parole incise sulla prima panchina arcobaleno della città, che sarà inaugurata sabato prossimo (15 maggio) alle 18,30 in piazza Grande in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transofobia.

Da lunedì prossimo, poi, la panchina sarà istallata definitivamente in corso Garibaldi. È stata la questura a chiedere che l’inaugurazione avvenisse in un luogo ampio del centro storico, per scongiurare il rischio di assembramenti. Alla cerimonia parteciperà anche l’assessora regionale Alessandra Nardini.

“Lucca, sempre di più, diventa la città dei diritti – evidenzia Daniele Bianucci, consigliere comunale delegato dal sindaco al tema dei diritti –. Realizziamo la prima panchina arcobaleno, così come il consiglio comunale ha deciso con una sua mozione approvata. E il ringraziamento va a Claudio Cantini, primo firmatario del documento di indirizzo. L’inaugurazione sarà un momento partecipato, perché è organizzato da tantissime associazioni del territorio. Tutti insieme, ribadiremo l’impegno della nostra città contro ogni discriminazione e per la piena uguaglianza e accoglienza”.

L’evento sarà trasmesso in diretta pure sulla pagina facebook del Comune e delle associazioni interessate. In particolare a organizzare l’evento sono: Cgil Lucca, LuccAut, La Città delle donne, Unicef Lucca, Ceis Gruppo Giovani e Comunità, Centro Donna Lucca, Croce Rossa Italiana, Auser territoriale, Centro Zerk, Arci Lucca Versilia, Maschile plurale, Le maestre ignoranti, Presidio di Libera Lucca, L’amore non conta i cromosomi onlus, Casa Alfa aps, Vengo Anch’io Astrolabio, Uici Lucca, AEliante, Avis Comunale di Lucca, Amnesty international Lucca, Equinozio, Echo, Club per l’Unesco di Lucca.