Via la selezione al progetto di orientamento al lavoro e inclusione per persone disabili e soggetti vulnerabili

Un percorso di formazione al lavoro e inclusione per persone disabili e soggetti vulnerabili. E’ questo l’obiettivo del progetto SecOnda voluto dal Comune di Lucca che, oltre ad offrire un orientamento lavorativo, organizza anche tirocini grazie al sostegno delle associazioni partner del progetto.

“E’ la seconda edizione del progetto Onda – spiega l’assessore al sociale del Comune di Lucca, Valeria Giglioli – a cui hanno preso parte anche i Comuni della piana e il Comune di Pescaglia con l’intento di offrire aiuto a chi ne ha più bisogno e combattere le disuguaglianze sociali. C’è posto per 92 persone e per 74 di queste sarà predisposta una formazione personalizzata che si concluderà con un tirocinio riconosciuto dalla Regione Toscana e retribuito con 500 euro mensili. Ringrazio le associazioni de territorio che si sono rese disponibili a sostegno di questo progetto”.

A presentare l’iniziativa anche Simona Biagi: “La scadenza per presentare la domanda è lunedì (17 maggio) e qualora non venisse raggiunto il traguardo delle 92 persone, posticiperemo i termini. Sono esclusi dal bando coloro i cui familiari percepiscono il reddito di cittadinanza”, precisa.

“In un momento come questo – interviene il vicesindaco del Comune di Capannori, Matteo Francesconi – abbiamo la responsabilità di tendere una mano a chi ne ha più bisogno e a chi ha sofferto ancora di più questa situazione di difficoltà economica e sociale per far sentire il nostro sostegno e proprio per questo siamo fieri, con il Comune di Capannori, di far parte di questo progetto”.

Intento condiviso anche dalle assessore dei Comuni di Pescaglia e Altopascio, Beatrice Gambini e Ilaria Sorini: “SecOnda presta attenzione alle difficoltà e include nel mondo del lavoro anche le persone più vulnerabili o con disabilità”.

“Un’occasione per dare un contributo ad una causa Comune – conclude Maria Luisa Giannini dell’associazione Percorso, partner del progetto -, che permette di aiutare molte famiglie. Ad ore di orientamento e valutazione individuale al lavoro, si affiancheranno 60 ore di laboratori più il tirocinio, che avrà durata variabile fino a 8 mesi. E’ l’inizio di un percorso che speriamo possa concretizzarsi in altri progetti futuri di inclusione”.

Il bando è disponibile sul sito del Comune di Lucca.

