Lucca, altri 8 alberi pericolosi da abbattere

È stata firmata l’ordinanza che dispone l’abbattimento di otto alberature, cinque delle quali si trovano a San Concordio di Moriano in via della Maulina, due su viale Marti e una sugli spalti delle Mura, lato Porta Elisa. Secondo la perizia e le successive note degli agronomi Irene Benvenuti e Massimiliano Demi, gli alberi sono morti o presentano criticità tali da porli in classe “D”, pericolosità elevata, per i quali deve essere disposto l’abbattimento.

In particolare si tratta di cinque cipressi a San Concordio di Moriano, tre dei quali risultano morti; un leccio e un tiglio in viale Marti e una robinia ubicata nel prato degli spalti delle Mura a destra di Porta Elisa.