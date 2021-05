Una piattaforma di booking per acquistare da remoto i biglietti d’ingresso ai monumenti civici di Lucca e un allestimento che a partire dalla Torre Guinigi inviterà i visitatori alla scoperta dei percorsi storici, artistici e culturali della città. Sono queste le novità messe in campo dall’amministrazione comunale per facilitare e incentivare la ripresa di un turismo attento e in grado di apprezzare la grande ricchezza rappresentata dal patrimonio culturale lucchese, presentate oggi (18 maggio) nella giornata che a livello internazionale è dedicata ai Musei.

La piattaforma di booking, da oggi operativa, è accessibile all’indirizzo https://cultura.comune.lucca.it e servirà ai visitatori per prenotare online la loro visita alla Torre Guinigi, alla Torre delle Ore e all’Orto Botanico. Il servizio garantisce “instant booking” e sicurezza del sistema di pagamento. In questo modo, una volta confermati prenotazione e pagamento, l’utente disporrà di un titolo certo di accesso da esibire in biglietteria e potrà anche evitare di stampare il biglietto: basterà infatti conservarne sul proprio cellulare l’immagine e mostrarla al personale per la vidimazione. Il pagamento è del tutto conforme al sistema PagoPa, in quanto la procedura è tracciata secondo le modalità previste dalla legge.

“Questo nuovo, importante servizio – ha commentato l’assessore alla cultura Stefano Ragghianti – è prima di tutto un investimento sul presente, vista l’attuale esigenza della prenotazione anticipata, ma lo è anche sul futuro, perché l’obbiettivo finale dell’intera operazione è quello di arrivare a una biglietteria unica della cultura di Lucca, attraverso il coinvolgimento di tutti gli operatori. Fin da subito e nel tempo potranno aggiungersi soggetti privati che operano stabilmente in città e il servizio potrà essere utilizzato anche per eventi momentanei. Si tratterà di un luogo virtuale dove turisti, appassionati di arte e ricercatori di appuntamenti culturali potranno comporre la loro agenda, fissare i loro itinerari e acquistare i biglietti di accesso ai luoghi della città. Un modo di fare rete, affinché le principali emergenze culturali cittadine possano essere messe proficuamente a sistema”.

Fare rete, dunque, e mettere a sistema le grandi ricchezze culturali della città: lo stesso principio che ha ispirato anche il nuovo allestimento della Torre Guinigi, curato dall’ufficio cultura e sviluppato dall’architetto Nicola Nottoli, con l’obbiettivo preciso di utilizzare il principale attrattore turistico della città per farne un luogo di promozione delle ricchezze monumentali e culturali di Lucca. Per questo l’ingresso, il vano scale e gli spazi che si incrociano in salita verso la cima, sono stati organizzati e dotati di attrezzature, arredi e strumenti per mettere in mostra la città. In particolare, lungo le scale un sistema di esposizione di immagini sarà esclusivamente dedicato al patrimonio culturale e ai temi della cultura.

“I turisti entreranno alla Torre Guinigi – ha spiegato Ragghianti a questo proposito – per ammirare da un punto di osservazione eccellente un paesaggio straordinario e troveranno un invito ad incrociare lo sguardo con la bellezza stratificata e multiforme di Lucca e con i valori che la rendono unica”.

Il primo racconto per immagini realizzato a Torre Guinigi è dedicato ai Musei e al patrimonio musealizzato di Lucca: dal Museo nazionale di Villa Guinigi a quello dedicato a Barsanti e Matteucci, dalla Fondazione Ragghianti in San Micheletto al Museo della Cattedrale, solo per fare alcuni esempi. 18 pannelli in tutto, dove immagine e testo contribuiscono a sollecitare la curiosità nel visitatore e dove puntualmente viene riportata localizzazione e distanza per raggiungere ogni sito presentato.

Questa dedicata ai musei è la prima di un ciclo di mostre fotografiche, che verranno rinnovate ad ogni stagione, in modo da suggerire al visitatore di Lucca nuovi scenari e percorsi da approfondire.