Nuovo ponte sul Serchio, la Provincia contrae un mutuo da due milioni e 760mila euro

Un mutuo da 2.760.000 euro per realizzare il nuovo ponte sul Serchio, la cui gara per i lavori è ormai in dirittura d’arrivo. Lo ha contratto la Provincia di Lucca alla Cassa depositi e prestiti per sostenere le spese di cofinanziamento dell’infrastruttura, il cui costo sostanziale è coperto da un maxi finanziamento erogato dal ministero delle infrastrutture pari a 14.450.000 euro, cui si aggiungono i 550mila euro della Regione.

Il mutuo, secondo quanto ricapitolato in una determina di Palazzo Ducale, avrà la durata di 24 anni e sarà estinto entro il 30 giugno 2046. Con il via libera alla contrazione del mutuo si completa il quadro finanziario complessivo relativo alla realizzazione dell’opera.

Nel frattempo, Palazzo Ducale si è attivato anche per dare piena pubblicità a livello nazionale della gara, attraverso media nazionali e a tiratura locale, mentre è stato definito anche il piano degli espropri necessari alla costruzione del ponte.

Come ormai noto, la progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione del ponte sul Fiume Serchio è al centro di due accordi di programma, sottoscritti nel novembre 2014 e nel novembre 2016 dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Lucca.

Con il primo la Regione finanziava a favore della Provincia, con 300.000 euro, la progettazione definitiva; con il secondo, con 250.000 euro quella esecutiva.

Il finanziamento dell’infrastruttura fu invece oggetto della delibera n. 463 del 2018 della Giunta Regionale per un importo di 14.450.000 euro.