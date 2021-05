Entra nel vivo il progetto ‘Inhabit’, sopralluoghi partecipati a Campo di Marte e al parco fluviale

Sopralluogo partecipato alle “animabili”, i percorsi che attraverseranno la città e gli spazi pubblici capaci di favorire la relazione tra uomo, animale e natura.

Va avanti così il progetto europeo InHabit, coordinato dall’Università di Pisa insieme al Comune di Lucca e con Lucca Crea. Dopo il successo degli incontri realizzati tra febbraio e aprile giovedì (27 maggio) è previsto un nuovo appuntamento aperto ai cittadini e agli amanti degli animali. Il sopralluogo si svolgerà in due momenti: dalle 17 alle 18 in zona ospedale Campo di Marte e dalle 18,30 alle 19,30 in zona parco fluviale. Gli interessati potranno partecipare a entrambi i sopralluoghi o a soltanto uno di essi. Per questioni relative alla sicurezza, i partecipanti dovranno indossare la mascherina, rispettare le regole del distanziamento sociale e firmare un modulo di tracciamento. Sarà garantita l’accessibilità e verranno girati dei video che verranno pubblicati nei giorni seguenti in modo da consentire anche a chi non potrà partecipare di fornire idee e proposte.

L’occasione consentirà all’amministrazione comunale e ai curatori del progetto di interagire direttamente sul posto con i cittadini, raccogliere contributi, proposte, suggerimenti, spunti utili per iniziare poi a progettare le aree oggetto di interesse. Inhabit è un progetto Horizon 2020 finanziato dalla Unione Europea che ha lo scopo di identificare soluzioni innovative per promuovere la salute e il benessere inclusivi nelle città di piccole e medie dimensioni. Nel caso specifico di Lucca l’idea è di trasformarla nella prima città europea con una politica organica sulla convivenza uomo-animale in ambito urbano, grazie a un percorso partecipato che chiamerà a raccolta le associazioni, i cittadini, gli stakeholders interessati all’argomento. Il co-disegno di nuove infrastrutture per la mobilità urbana con gli animali sarà solo un parte del progetto che porterà, inoltre, alla creazione di nuove opportunità di educazione e informazione per abitanti e famiglie, genererà nuove opportunità di lavoro e nuovi servizi legati alla presenza di animali, ma soprattutto permetterà di immaginare gli animali come mediatori e risorse integrative per processi di inclusione per persone fragili.

Per iscriversi al sopralluogo partecipato è necessario compilare il modulo online al seguente link bit.ly/InHabitSopralluogoAnimabili. Per avere maggiori informazioni è possibile inviare una email a Simurg Ricerche simurg@simurgricerche.it, la società che organizza e gestisce il percorso partecipativo del progetto.