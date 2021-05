Accessi Ztl, Fambrini: “Grave escludere la nostra categoria dalle trattative in corso”

“Trattative in corso tra l’amministrazione e alcune organizzazioni per la questione degli accessi alle ztl? Sarebbe grave escludere la nostra categoria”. Così il responsabile del Noleggio con conducente di Lucca Antonello Fambrini interviene nel dibattito sui permessi per entrare in centro storico

“Per il servizio di noleggio con conducente si parla addirittura di ‘punti di raccolta per carico e scarico dei passeggeri’ e vorremmo capirne il senso – va avanti Fambrini -. Gli Ncc non possono fermarsi per caricare un passeggero dove vuole ma devono farlo in appositi punti? Se così fosse ci sembrerebbe inaccettabile, ma coerente col nuovo regolamento varato dalla giunta che prevede il divieto di sosta e di fermata per gli Ncc. Il problema di fondo resta questo e francamente è surreale lavorare non per uscire da una gabbia illegittima, ma sulla misura delle sbarre e la soddisfazione comunicata si spiegherebbe solo con la non conoscenza della professione e del territorio. Si parla poi di ingressi gratuiti per gli Ncc, quando invece a oggi ci risulta che ciascun noleggiatore debba pagare due marche da bollo da 16 euro. È evidente che se la pratica costa 32 euro a veicolo non è gratuita”.

“Gravare ulteriormente le imprese di noleggio con conducente con ulteriori tasse dopo un anno e mezzo che non lavorano a causa della pandemia, ci sembra veramente troppo – conclude Fambrini -. Invitiamo pertanto l’assessore Gabriele Bove e l’amministrazione a coinvolgere la nostra associazione che a Lucca è quella più rappresentativa anche se costruttivamente critica. Sarebbe grave una esclusione a causa del ricorso annunciato nell’esercizio dei diritti costituzionali della categoria”.