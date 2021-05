Sono ripartite le attività dell’associazione Contrade San Paolino dopo la passata stagione di fermo obbligatorio a causa dell’emergenza sanitaria.

Domenica scorsa, al mattino, completato l’allestimento di tenda, bandiere e tavoli espositivi al campo tiro, i balestrieri hanno iniziato ad effettuare i tiri di prova e subito dopo si è disputata l’annuale Gara delle Paoline. Prima et meliore è risultata Patrizia Masini, seguita da Azzurra Ciccone e Simona Stefani.

Alle 15,30 hanno preso il via le celebrazioni dei 30 anni dell’associazione, osservando un minuto di silenzio per ricordare Giorgio Serafini, presidente della Compagnia Balestrieri Lucca recentemente scomparso, e degli altri soci che non sono più fra noi. L’incontro è proseguito con l’assegnazione di alcuni premi ai soci fondatori presenti: Mario Puccetti, Massimo Mazzei e Bruno Giannoni.

Presente anche il sindaco Alessandro Tambellini che ha voluto ringraziare l’associazione per l’impegno nella riqualificazione del terreno incolto su cui sorge l’attuale campo tiro, e che continua ad essere mantenuto e migliorato di anno in anno.

Infine ha preso la parola il pittore Paolo Lazzerini che ha realizzato il drappo del terzo Palio delle Contrade San Paolino: l’ambito premio sarà assegnato alla contrada che riuscirà ad effettuare il miglior tiro su corniolo, nella gara del prossimo 6 giugno.

Nella zona antistante all’area di tiro, si potevano inoltre ammirare due modelli di balestre a confronto: una delle prime costruite dall’associazione a inizio anni Novanta, e una di recente produzione, intagliata per l’occasione con i simboli delle quattro contrade e il numero 30 in una corona di alloro.

Il pomeriggio è proseguito con una esibizione del gruppo tamburini e con i tiri dei balestrieri, che hanno dato prova della loro abilità centrando un piccolo scudo di ferro posizionato sui bersagli.