Dalla terra al mare, parte il progetto di Uici Lucca per scoprire la storia scolpita nel marmo

Parte domani Dalla terra al mare: una storia scolpita nel marmo a portata di tutti, un progetto organizzato dall’Unione italiana Ciechi e degli Ipovedenti di Lucca che in quattro tappe simulerà il viaggio del marmo che si sviluppa sul territorio fortemarmino fino a raggiungere il mare. Per far sì che questo viaggio sia apprezzato anche dalle persone con disabilità, il progetto è stato ideato per renderlo accessibile a tutti.

La prima iniziativa è quella di domani (26 maggio) alle 17 con una visita virtuale su piattaforma Zoom (link da richiedere all’Uici Lucca), alla scoperta della storia, dell’arte e delle leggende fortemarmine; seguirà invece, domenica (30 maggio), una visita guidata con ritrovo alle 10 davanti al fortino di Forte dei Marmi per sperimentare con il tatto e sensorialmente il percorso del marmo. Si continua poi sabato 5 giugno con un’esperienza sensoriale in mare lungo il litorale versiliese con guida naturalistica-biologo marino a bordo di Elianto, catamarano accessibile (con due partenze dal porto di Viareggio: una alle 9,30 e una alle 14,30 con possibilità di variazioni degli orari a seconda del numero dei partecipanti).

Il percorso terminerà venerdì 11 giugno alle 18 con uno spettacolo teatrale della narrastorie fortemarmina Elisabetta Salvatori al bagno Alle Boe. Per gli eventi in presenza è necessaria la prenotazione almeno due giorni prima. E’ possibile prenotarsi telefonando allo 0583.56799 o mandando un messaggio al 334.6499753 o un’email a: uiclu@uiciechi.it.