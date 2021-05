La Gardensia di Aism torna a Lucca per la sclerosi multipla

Il prossimo 30 maggio, in occasione della giornata mondiale della sclerosi multipla, celebrata in 70 paesi del mondo, verranno distribuite dai nostri volontari 200 mila piante di Gardenia per la lotta alla sclerosi multipla e a sostegno della ricerca scientifica, l’unica arma che abbiamo oggi per sconfiggere la sclerosi multipla.

La manifestazione Bentornata Gardensia si svolge sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica, venerdì 28, sabato 29 e si conclude domenica 30 maggio. Ma i nostri volontari raccolgono anche le prenotazioni di Gardenia contattando la sezione provinciale via mail: aismlucca@aism.it che grazie all’associazione Angeli in Moto saranno consegnate al domicilio.

“Dopo un anno difficile siamo ritornati a colorare l’Italia con la Gardenia. La gardenia è il nostro fiore: rappresenta la volontà di non arrenderci e di condividere il nostro impegno per fermare la sclerosi multipla. Racchiude la speranza di ripartire insieme più forti di prima”, dichiara Francesco Vacca presidente nazionale di Aism.

I fondi raccolti con l’iniziativa andranno a sostenere la ricerca scientifica e permetteranno ad Aism di garantire le risposte di cura, di assistenza e di supporto per le persone con Sm sul territorio, ora più che mai fondamentali. Insieme a noi tanti amici, testimonial e influencer, come Lorella Cuccarini che sostiene insieme a 30 ore per la vita il progetto Una mamma con Sm va sostenuta e l’attrice Antonella Ferrari che ha portato la sua lotta alla sclerosi multipla sul palco di Sanremo e che quest’anno celebra i 20 anni come madrina di Aism.