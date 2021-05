Ipotesi nuovo casello autostradale a Mugnano, il Comune di Lucca ha avviato il dialogo con il ministero delle infrastrutture e delle mobilità. A spiegare lo stato dell’arte è l’assessore all’urbanistica, Serena Mammini.

“Già il piano strutturale – osserva – aveva previsto la redazione di uno studio di fattibilità per un nuovo casello autostradale a Mugnano che infatti sarà un allegato del piano operativo. È in questo strumento urbanistico che si puntualizza l’area per una futura esecuzione dell’opera. Per questo l’amministrazione ha avviato un costruttivo dialogo con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità, responsabile diretto dell’eventuale realizzazione. L’ente ha dichiarato il proprio interesse a procedere con le necessarie verifiche”.

Foto 2 di 2



“Ci sono vari modi per realizzare un’infrastruttura e quella voluta dall’amministrazione – prosegue – si armonizzerà al contesto del paese di Mugnano. Saranno previste efficaci opere compensative per mitigare gli effetti, come una cintura alberata intorno al casello per attutire l’impatto acustico e la realizzazione di una greenway sull’ex tratto ferroviario Lucca-Pontedera. E ancora: la risistemazione di via di Mugnano, con particolare attenzione al decoro e alla sicurezza nel passaggio interno al centro storico del paese e l’adeguamento di via Diodati a nord della Perini per collegare la viabilità al futuro asse nord-sud. Dopo la seduta della Commissione urbanistica dello scorso marzo su questo tema, nel prossimo incontro tornerà di nuovo il professor Antonio Pratelli dell’Università di Pisa per continuare l’approfondimento”.

“Nella prima seduta – ricorda Mammini – era stata presentata la parte conoscitiva dello studio di fattibilità, con relativi dati sul traffico e sulla qualità dell’aria. Era stata illustrata anche l’ipotesi del Multi park Lucca est. Il vecchio casello rimarrebbe in funzione come parcheggio interno all’autostrada dal quale poter raggiungere il centro città a piedi o con mezzi alternativi all’auto”.