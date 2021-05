Comunità resilienti, la casa civica di San Vito protagonista della Biennale di Venezia

La lettura urbanistica di San Vito sarà protagonista della 17esima edizione della Mostra internazionale di architettura della Biennale di Venezia, inaugurata il 22 maggio scorso e dedicata quest’anno a progetti che possano offrire risposte alle disuguaglianze sociali e alle conseguenze del cambiamento climatico.

Il laboratorio partecipato di disegno urbanistico La Casa del Quartiere è stato selezionato e inserito nel Padiglione Italia, dedicato alle comunità resilienti. Questo percorso, attivato nel 2018 da Il Tondo luoghi e relazioni con il coinvolgimento di altre associazioni, della parrocchia, la scuola, singoli tecnici legati al quartiere e studenti universitari, ha realizzato un ciclo di incontri coordinati dalla figura dell’architetto di quartiere, volti ad approfondire la lettura urbanistica degli spazi pubblici e a raccogliere i suggerimenti dei cittadini che vivono quotidianamente il quartiere. Da qui è scaturito il Masterplan San Vito 2030, una proposta progettuale che parte dalla necessità di definire un aspetto identitario del quartiere per arrivare alla sintesi delle istanze emerse dagli incontri con i cittadini: la necessità di aree per il gioco e lo svago, di infrastrutture sicure per muoversi a piedi o in bicicletta, di luoghi deputati alla socialità.

Il cuore del masterplan è rappresentato dalla casa civica del quartiere, l’ex distretto di via Giorgini, che l’amministrazione comunale, con il supporto di Erp Lucca che ha gestito questo e gli altri appalti, ha inserito negli interventi dei Quartieri Social assieme a una prima dotazione di piste ciclopedonali, al campo sportivo polivalente alle scuole Chelini, al restauro della parrocchia e alla riqualificazione di piazza Lodovico Ariosto, proprio nell’ottica di favorire la rigenerazione del quartiere e di rispondere alle istanze che provengono dalla comunità.

La casa civica ospiterà la biblioteca del quartiere e spazi dedicati ai giovani e alla vita aggregativa. L’edificio, sulla base dei suggerimenti scaturiti dalle fasi di partecipazione con i cittadini e le associazioni, è stato realizzato dando massima importanza alla bioclimatica: attraverso il coinvolgimento di progettisti locali esperti in sostenibilità ambientale è stato progettato e costruito come un organismo in grado di autoregolarsi, gestendo in modo dinamico i flussi di aria, energia e calore. Il Masterplan San Vito 2030 è stato consegnato dal tavolo di coordinamento all’amministrazione comunale come contributo alla redazione del piano operativo.

“Siamo felici per questo riconoscimento ottenuto dalla Casa del Quartiere di San Vito – dichiarano le assessore all’urbanistica Serena Mammini e alle politiche sociali Valeria Giglioli – . L’amministrazione comunale ha seguito con attenzione questo percorso di partecipazione dal basso. L’ex distretto di via Giorgini diverrà il fulcro delle attività e della vivacità espressa dal quartiere e l’analisi sviluppata attraverso il Masterplan con l’apporto dei cittadini costituisce un apporto importante e oggetto di attenzione nella fase di redazione del nuovo piano operativo”.