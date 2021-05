Il Real Collegio apre ai visitatori con il progetto scolastico A scuola e… altrove organizzato dal polo scolastico Fermi-Giorgi e in collaborazione con il presidente Francesco Franceschini e tutto il consiglio di amministrazione dell’ente morale.

Da tempo il Real Collegio ha come obiettivo finalità educative a livello culturale e sociale e con questa iniziativa si rivolge soprattutto a studenti con bisogni educativi speciali. L’esperienza ha preso corpo nel primo trimestre di quest’anno e ha preso il via, in una prima fase sperimentale, ad aprile.

L’iniziativa si sposa alla perfezione con l’obiettivo di apertura del Real Collegio, che vuole lanciarsi al di là degli eventi culturali, espositivi e di intrattenimento, diventando uno spazio aperto e un percorso alternativo fruibile da parte dei cittadini e dei turisti, un collegamento tra le mura e piazza san Frediano. I ragazzi e le ragazze svolgeranno, per adesso, servizio di accoglienza e guida: esperienze che rientreranno nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro).

“Il nostro obiettivo è quello di rendere il Real Collegio un punto di eccellenza nella vita culturale della città, proprio per questo abbiamo deciso di aprirlo al pubblico, ai cittadini lucchesi e ai turisti, per mostrare uno degli edifici storici più belli di Lucca – dichiara il presidente del Real Collegio, Francesco Franceschini –. Per raggiungere l’obiettivo abbiamo condiviso con le scuole questo progetto che riguarda le persone con difficoltà, come i ragazzi affetti da autismo. Abbiamo formato questi studenti per poter svolgere un percorso di visita e accoglienza, immaginando una visita turistica che coinvolga le mura di Lucca, il Real Collegio, la chiesa di San Frediano e il campanile”.

La dottoressa Catia Abbracciavento, responsabile dell’area inclusione e organico sostegno dell’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, interviene in sostegno del progetto portando anche i saluti della dirigente Buonriposi: “Ringrazio il presidente Franceschini e tutti gli studenti del polo scolastico Fermi-Giorgi. Questo progetto fornisce ai ragazzi un percorso che ha l’obiettivo di connettere il mondo della scuola con il territorio. Nell’accoglienza gli studenti recepiscono le nozioni storiche e artistiche per illustrare il percorso ai visitatori. Il progetto potrà essere allargato a settembre, coinvolgendo altre scuole della Piana e anche associazioni di volontariato, creando anche dei laboratori artistici e musicali ai quali possono partecipare tutti, creando uno scambio di conoscenze tra scuole”.

“Molti di questi ragazzi quando finisce la scuola non hanno molte possibilità, la situazione al tempo del Covid è anche peggiorata e occorre trovare dei percorsi formativi che si svolgano al di fuori delle aule scolastiche – spiega la professoressa Pisani, del polo Fermi-Giorgi – . Per questi motivi ha preso vita questo progetto, denominato A scuola e… altrove, un’ottima iniziativa che è stata possibile grazie al presidente Franceschini. I ragazzi si sono preparati per illustrare ai visitatori la storia del Real Collegio, dei vari chiostri e degli affreschi. Tutto è stato anche tradotto in inglese per i turisti stranieri. Il primo lavoro che hanno affrontato i ragazzi è quello di receptionist, un ruolo semplice e complesso allo stesso tempo, c’è stata grande soddisfazione quando a maggio sono arrivati i primi visitatori. Ma le iniziative proseguono, c’è in progetto di realizzare dei laboratori creativi, delle attività di visite guidate e a settembre un lavoro fotografico”.

Interviene anche la professoressa Cristina Lucchesi, che è stata il trait d’union tra il Real Collegio e la scuola: “I ragazzi a causa del Covid hanno visto chiudere molte strutture a loro dedicate, con questo progetto abbiamo fornito una grossa opportunità. Per adesso il Real Collegio è aperto solo il venerdì mattina ma ben presto, nel mese di giugno, le aperture mattiniere saranno tre, con la speranza di poter aprire presto anche il pomeriggio. Il Real Collegio è un luogo storico per la città che fa parte del suo nucleo fondante ed è giusto valorizzarlo per i lucchesi e per i visitatori”.