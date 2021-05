Nuovo ponte sul Serchio, online il bando di gara internazionale per assegnare i lavori

E’ stato pubblicato oggi (28 maggio) il bando di gara internazionale per l’assegnazione dei lavori di realizzazione del nuovo ponte sul Serchio, opera che servirà a collegare la strada provinciale 1 Francigena con la statale 12 del Brennero.

Dopo la conclusione di tutti gli atti amministrativi relativi al progetto e alla gara di appalto curati dall’ufficio tecnico, l’ufficio gare dell’ente di Palazzo Ducale ha inviato oggi la mail per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, mentre è online da oggi tutta la documentazione del bando sul sito della Provincia www.provincia.lucca.it e su ‘Start’, la piattaforma regionale che consente di svolgere gare e fare affidamenti in modalità interamente telematica. Nei primi giorni di giugno il tutto sarà pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale italiana. La partecipazione al bando è ammessa fino al 16 luglio, mentre l’apertura delle offerte è prevista per il 19 luglio.

La gara di appalto di livello internazionale, come anticipato, seguirà il criterio dell‘offerta economicamente più vantaggiosa: in sostanza chiedendo alle imprese interessate all’appalto pubblico di presentare una proposta tecnica che punti a migliorare le caratteristiche e il pregio dell’opera pubblica. L’importo a base di gara è di 15.546.807 euro, anche se il quadro economico complessivo dell’opera pubblica ammonta a 19.700.000 euro. Per accedere alla documentazione è possibile visitare il sito provincia.lucca.it/atti-e-documenti/avvisi-bandi-e-gare/procedure-corso-di-svolgimento-della-provincia-di-lucca. Qui sono pubblicati la determina dirigenziale, il bando di gara e il disciplinare di gara, nonché un link in drive con altri documenti, tabelle, grafici e vari elaborati progettuali.