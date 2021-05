Al via il rilascio dei permessi di accesso, transito e sosta in centro storico

Entra in vigore da domani (1 giugno) la nuova disciplina per il rilascio dei permessi per l’accesso, il transito e la sosta dei veicoli all’interno del centro storico contenuta nel Piano attuativo della mobilità e della sosta del centro storico di Lucca (Pams) approvato nello scorso febbraio.

Il calendario del rinnovo è così organizzato per le differenti categorie: dall’1 al 30 giugno, Dm (operatori mercati e fiere periodiche), A3 (residenti o dimoranti nella Ztl A), I (agenzie funebri), R (organi di stampa), N (proprietari o utilizzatori a diverso titolo di spazi di sosta privati nella Ztl B), H (medici di famiglia); dall’1 al 31 luglio: Da (imprese che effettuano lavori edili e di manutenzione artigiani e riparatori), A5 (residenti o dimoranti proprietari o utilizzatori a diverso titolo di spazi di sosta privati nella Ztl B); dall’1 al 31 agosto: G (residenti e dimoranti nelle zone regolamentate al di fuori del centro storico), M (imprese di gestione dei servizi pubblici), U, O (anziani non autosufficienti residenti e dimoranti nella Ztl B), P (autorità e istituzioni); dall’1 al 30 settembre 2021: T (non residenti né dimoranti nel centro storico con figli iscritti alle scuole elementari, dell’infanzia e negli asili nido), A2 (residenti o dimoranti nella Ztl B); dall’1 settembre al 31 ottobre: A1 (residenti o dimoranti nella Ztl C); dall’1 al 30 novembre: Em – Ec (trasporto merci ordinarie e medicinali), Ed-Ei (trasporto merci deperibili, deteriorabili e/o con mezzo coibentato o isotermico), Ev (trasporto valori), EG (trasporto giornali), El (trasporto merci laboratorio e servizi di catering).