Via del Campaccio a Pozzuolo, parte l’iter per il ripristino dell’uso pubblico

II Comune di Lucca ha avviato formalmente le procedure per il ripristino dell’uso pubblico (pedonale e ciclabile), mediante iscrizione nell’apposito registro comunale, di via del Campaccio nella frazione di Pozzuolo, secondo il tracciato che era stato precedentemente declassato.

La strada, rappresentata nei fogli catastali 156,169,170,171 è già inserita nella partita speciale Strade, inizia dove termina la via comunale di Pozzuolo nei pressi del luogo detto al Sargente passando dai luoghi detti Alla Fornace al Pipistrello e termina alla via vicinale del Campaccio o di Bosco in Gattaiola ed è riconosciuta come sentiero ufficiale del Club Alpino italiano inserita con il numero 112 nella carta dei sentieri dei Monti Pisani.

I proprietari confinanti con la via vicinale del Campaccio sono invitati a formulare le proprie osservazioni in relazione al procedimento entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio comunale.

Gli elaborati grafici di individuazione del tracciato stradale e gli atti del procedimento sono depositati negli uffici dell’Ufficio strade in via Santa Giustina 32; gli interessati possono prenderne visione nei giorni di martedì e giovedì dalle 9 alle 17, contattando il geometra Paolo Paoli al numero telefonico 0583.442147.