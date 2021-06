Saldi estivi dal 3 luglio, Federmoda: “Comprensibile la volontà di allinearsi alle altre regioni”

Come annunciato i saldi estivi in Toscana prenderanno il via il 3 luglio. A commentare la scelta è il presidente di Federmoda Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara Federico Lanza, che prende atto della volontà della Regione di allinearsi con il resto del paese.

“Quando si è iniziato a parlare della data di avvio – afferma Lanza -, anche su richiesta della Regione che ha chiesto qualche settimana fa un nostro parere, all’interno del nostro sindacato c’era una volontà diffusa di chiedere un posticipo a sabato 17 luglio. Una data, questa, che teneva conto dello scenario di quest’anno legato alle difficoltà dell’emergenza sanitaria e che secondo diversi imprenditori avrebbe reso più efficace uno spostamento di data di due settimane”.

“Col passare dei giorni – prosegue Lanza – è però emersa chiara la volontà della quasi totalità della regioni italiane, ad eccezione del Trentino Alto Adige e della Puglia, di uniformare l’avvio dei saldi alla data di sabato 3 luglio. A quel punto anche la Regione Toscana ha deciso di allinearsi col resto d’Italia, nella convinzione che una data sfalsata rispetto alle regioni confinanti e non solo quelle potesse generare confusione fra i consumatori e, nelle zone di confine, anche una sorta di ‘fuga’ verso l’esterno a danno dunque delle attività toscane”.

“Una linea – conclude il presidente di Federmoda – che è stata poi comunicato anche al nostro sindacato e di cui prendiamo atto. Cogliamo anche l’occasione per ricordare che quest’anno saranno vietate, a differenza del 2020, le vendite promozionali nel mese precedente l’inizio dei saldi”.