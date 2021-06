Grazie al calo dei contagi e alla distensione delle misure di contenimento del coronavirus, anche la Festa della Repubblica torna alla quasi normalità. E infatti questa mattina (2 giugno) si è svolta una celebrazione in Cortile degli Svizzeri voluta dalla prefettura di Lucca. Ovviamente, nel rispetto delle norme anticovid e in forma ristretta senza pubblico, si è voluto dare, in questo senso, un segnale di speranza e di ripartenza, sulla scia del messaggio rivolto al Paese ieri (1 giugno) dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha dato il via alle celebrazioni per il 75esimo compleanno della Repubblica.

La cerimonia presieduta dal prefetto Francesco Esposito è iniziata alle 9,30 alla presenza delle massime autorità civili della provincia di Lucca, dal presidente Luca Menesini, ai sindaci della Lucchesia. Una cerimonia seguita dal conferimento di alcune onorificenze proprio nella giornata di ieri. Tra gli altri sono stati insigniti dell’onorificenza di Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana due capannoresi: Massimo Diodati e Priscilla Berretta.

A Diotati è stato conferito il riconoscimento per il suo straordinario e appassionato impegno civile con l’Unione dei ciechi e ipovedenti per il rispetto dei diritti di tutti, a Priscilla per la professionalità e umanità con cui ha svolto il suo servizio nella Polizia di Stato e la dedizione con cui oggi è impegnata nel volontariato.