Restauro dell’ex convento San Nicolao, affidate le verifiche sul progetto esecutivo

Passi avanti verso l’affidamento dei lavori di restauro e messa in sicurezza sismica dell’ex convento di San Nicolao, che come è noto ospitava le aule del liceo delle scienze umane Paladini prima del loro trasferito nella scuola mobile all’ex Campo di Marte.

Negli ultimi giorni, infatti, la Provincia che per il cantiere ha ottenuto un finanziamento dal bando Bei del Miur, ha affidato l’incarico di verifica della progettazione esecutiva per il restauro del complesso alla società di ingegneria Cogest Srl, di Forlì, affidando i rilievi all’ingegner Piero Flamigni.

L’iter per l’affidamento dei lavori è stato piuttosto completo perché erano necessarie diverse autorizzazioni. Il contributo concesso dal Miur prevede che i lavori siano aggiudicati entro il prossimo 30 giugno e quindi la Provincia è impegnata a far partire i lavori entro l’estate 2021.