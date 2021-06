Sono stati premiati questa mattina (3 giugno) gli operatori più virtuosi ed ecologici per la consegna sostenibile delle merci. Una novità prevista dal progetto Life Aspire che ha realizzato un sistema a punti per incentivare il trasporto in centro storico di piccole merci sulle cargo bike. Queste sono presenti in tre stazioni dislocate dentro le Mura: una in piazzale Verdi, una in via Bacchettoni e una in Santa Maria.

E’ qui che stamani sono stati chiamati a raccolta tutti gli ideatori del progetto finanziato dall’Unione Europea. Dopo i saluti di Pamela Salvatore del Comune di Lucca i partner tecnici hanno presentato nel dettaglio Life Aspire mentre Francesco Baroncini della Federazione italiana ambiente e bicicletta ha illustrato l’esperienza italiana ed europea nell’utilizzo delle bici cargo. L’assessore Gabriele Bove ha poi premiato i quattro operatori che nel corso del 2020, nonostante la pandemia si sono distinti per il contributo reso alla decarbonizzazione ed elettrificazione del trasporto merci nel centro storico, al miglioramento della qualità dell’aria, a favore del percorso di transizione ecologica della città. Questi sono: Lucense Trasporti, Eco-city, Policonsorzio e Brt Lucca.

Avviato nel 2017 il progetto Life Aspire ha l’obiettivo di trasformare l’approccio alla consegna delle merci nel centro storico e vede Lucca come città capofila di una sperimentazione che coinvolge anche Zara e Stoccolma. Istituendo un sistema di premialità Life Aspire favorisce le aziende e le imprese che usufruiscono della mobilità urbana sostenibile. Dopo una prima fase di raccolta dati e monitoraggio è stato introdotto il Lucca Mobility Pass, consegnato con la collaborazione di Metro, che permette di accumulare eco-points a fronte di comportamenti virtuosi. Tra gli elementi che fanno guadagnare punti ci sono:

“Martedì scorso è entrato in vigore il Piano di dettaglio per la mobilità in centro storico – ha ricordato l’assessore Gabriele Bove -. Questo prevede alcune modifiche nelle modalità di accesso alla Ztl: nei permessi rilasciati da Metro viene inserita una tecnologia di identificazione auomatica (Rfid) che consentirà di monitorare la quantità di mezzi presenti nel centro storico. Una novità che si allaccia al progetto Life Aspire e che si allarga alle diverse categorie che animano la città. Rfid che, oltre a essere installato ai varchi per leggere ingressi e uscite. consente di monitorare anche le piazzole di carico e scarico. Soluzioni previste e finanziate dal progetto europeo che ha portato in centro storico le nove cargo bike (3 delle quali a pedalata assistita) accessibili anche a quei commercianti che, facendone richiesta, possono utilizzarle per trasportare piccole merci in modo sostenibile. Ringrazio quindi tutti i partner che contribuiscono a rendere la mobilità urbana sempre più sostenibile”.

