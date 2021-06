Digitalizzazione e sostenibilità, più risorse per il bando per le imprese

Visto il gran numero di domande di contributo pervenute sul bando per la digitalizzazione e la sostenibilità per le imprese, la Camera di Commercio di Lucca ha deciso di aumentare il budget messo a disposizione di 100.000 euro, che si sommano ai precedenti 250.000 già stanziati.

Gli uffici camerali hanno già cominciato le verifiche previste dalla fase istruttoria ammettendo le prime domande in regola con i requisiti richiesti.

Il rifinanziamento, così come previsto dal Regolamento, permetterà quindi di accogliere ulteriori domande tra quelle che sono attualmente inserite nella graduatoria di riserva in ordine di protocollazione. Non è prevista ulteriore riapertura del bando.

Tutti i partecipanti potranno comunque verificare l’esito della loro richiesta attraverso un elenco che verrà pubblicato, al massimo entro il 24 luglio, sulla home page del sito camerale e vi resterà fino al 30 ottobre prossimo.

A breve arriveranno a beneficio delle imprese del territorio altre novità da parte della Camera di Commercio: sono, infatti, prossime a partire nuove iniziative in materia di Alternanza scuola-lavoro, di Internazionalizzazione e, in particolare, a sostegno del settore Turismo.