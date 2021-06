Festa della Repubblica, il presidente del consiglio regionale incontra gli studenti lucchesi

E’ iniziato questa mattina (4 giugno) dall’Istituto tecnico agrario il tour lucchese del presidente del consiglio regionale. Insieme ai consiglieri regionali Mario Puppa, Valentina Mercanti e Vittorio Fantozzi, Antonio Mazzeo ha incontrato alcuni studenti delle classi quinte e consegnato loro la Costituzione e lo statuto della Toscana in occasione del 75esimo anniversario della Festa della Repubblica. All’incontro erano presenti anche il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e l’assessora Ilaria Vietina.

Il tour del presidente del consiglio regionale proseguirà alle 12 all’istituto tecnico di Porcari. Anche qui, insieme agli altri rappresentanti della giuntale regionale, Mazzeo incontrerà i ragazzi e le ragazze della scuola per parlare del valore del testo legislativo, fondamento della Repubblica italiana.

“Ho partecipato con entusiasmo all’iniziativa di regalare agli studenti copie della Costituzione e dello Statuto regionale – ha commentato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi -. Non solo perché lo ritengo un atto di vicinanza delle istituzioni al mondo della scuola, ma, soprattutto, perché è opportuno che i fondamenti del nostro ordinamento e del nostro vivere civile, del nostro percepirci come comunità, vengano diffusi sin dalla più giovane età. In attesa di tornare a investire con forza e convinzione nell’educazione civica”.

Alle 15 Mazzeo sarà invece ad Altopascio per incontrare la sindaca Sara D’Ambrosio per poi raggiungere la vicesindaca di Montecarlo Marzia Bassini. Per finire, alle 18, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo farà visita alla sede Mondialcarta di Diecimo a Borgo a Mozzano.