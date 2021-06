È stato inaugurato questa mattina (5 giugno) sul baluardo San Martino delle Mura urbane di Lucca il nuovo percorso vita, il circuito di allenamento all’aperto composto da cinque attrezzi in legno e metallo, perfettamente ambientati nel contesto verde del parco più amato della città. Gli attrezzi sono già meta di dei cittadini impegnati a svolgere le attività fisiche sportive del tempo libero.

Il progetto è nato nel corso dell’annata sociale 2018-2019 grazie all’iniziativa del Club Lions Lucca Le Mura con la raccolta dei fondi necessari per l’acquisto realizzato attraverso la onlus Lions Amo dell’amore che gestisce le attività benefiche dei sei club della zona lucchese (compreso quello di Pescia).

A presentare il nuovo ‘percorso vita’ sono intervenuti questa mattina il past president del Club Lion Lucca Le Mura – Claudio Cecchella che ha seguito la parte iniziale del progetto, il presidente in carica Andrea Mosaico, il presidente della Onlus Amo dell’Amore Pasqualino Fenili e l’assessore alla cultura, sport e turismo del Comune di Lucca Stefano Ragghianti.

Il club Lions Lucca Le Mura e i club della zona lucchese nell’ultimo biennio si sono dedicati ad iniziative a favore della comunità soprattutto nell’ambito sanitario: ne sono un esempio gli ecografi polmonari consegnati alle Unità speciali di continuità assistenziale per la preziosa opera dei medici in prevenzione e assistenza ai cittadini nel corso della pandemia da Covid-19 o i bisturi elettronici destinati agli ospedali di Barga e Castelnuovo. Il percorso vita del baluardo San Martino si colloca in ideale continuità con il tema della salute pubblica rappresentando un arredo sportivo usufruibile anche nei momenti di applicazione delle misure restrittive di ordine pubblico sanitario.