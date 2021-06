Lucca 2030, al via il ciclo di incontri sulle nuove opportunità tecnologiche

Partirà mercoledì (9 giugno) il ciclo di incontri Lucca 2030, Azioni per la qualità dell’aria. Voluto dall’amministrazione comunale e realizzato da Ecoenergia Futura, sarà suddiviso in sei appuntamenti informativi e formativi che fino a dicembre, con cadenza mensile, coinvolgeranno e aggiorneranno cittadini, studenti, artigiani, professionisti, tecnici, associazioni di categoria e amministratori di condominio sulle buone pratiche e sulle nuove opportunità che l’avanzamento tecnologico ha messo a disposizione di tutti.

“A breve adotteremo come Comune il piano d’azione per la strategia di sostenibilità ambientale 2030, che è stato elaborato con l’apporto della Scuola Sant’Anna di Pisa – spiega l’assessora all’ambiente Valentina Simi – . Un lavoro importante che ha un obbiettivo altamente ambizioso, tendere cioè alla riduzione a zero delle emissioni locali nette sul territorio comunale. Ecco, questa campagna di informazione e formazione che abbiamo voluto fosse aperta ai professionisti ma anche a tutti i cittadini, va esattamente in questa direzione, quella cioè di approfondire modalità concrete per favorire qualità della vita, sostenibilità, rinnovamento tecnologico per privati e aziende del nostro territorio ”.

Il primo appuntamento sarà incentrato sul Superbonus e sarà rivolto a tutti i professionisti che si occupano di seguire le procedure per l’ottenimento dell’agevolazione fiscale al 110% messa a disposizione dallo stato: in particolare tecnici, ingegneri, geometri, architetti. L’incontro si terrà online al link: zoom.us/webinar/register/WN_Ha4qaBFeTn6CNKjXQ4Daqg e prevede alle 16,50 la registrazione dei presenti e alle 17 l’introduzione a cura di Ecoenergia Futura srl. A seguire il monitoraggio dei consumi tramite dispositivi wireless e IoT, a cura di Maurizio Bottaini. Alle 17,45 ci saranno gli interventi trainanti e trainati nel Superbonus, in relazione agli impianti. Alle 18,15 saranno trattate le comunità energetiche e il Superbonus, a cura dell’ingegnere Valerio Parducci e alle 18,45 la tutela del professionista, a cura di Chiti & Astarita. La parte finale dell’incontro sarà dedicata alle domande, un’opportunità per ricevere chiarimenti specifici e tecnici sull’argomento in questione.

A questo primo incontro ne farà seguito uno il 7 luglio, che riguarderà sempre il Superbonus, questa volta però rivolto anche e soprattutto agli installatori di impianti termici, perché sarà incentrato proprio sulla sostituzione dei vecchi generatori con quelli nuovi di ultima generazione. Per informazioni e chiarimenti sull’efficientamento energetico, sulla qualità dell’aria, ma anche sui dettagli di tutto il progetto e dei webinar in programma, è possibile scrivere a infoenergiaambiente@comune.lucca.it.