Economia civile, a Palazzo Ducale si presenta il nuovo distretto provinciale

Sarà presentato domani (9 giugno) alle 17 nella sala Ademollo di palazzo Ducale il distretto di economia civile della provincia che, al suo interno, vede coinvolte istituzioni ed enti del terzo settore e del mondo produttivo provinciale. Già molte le iscrizioni all’evento che, tra associazioni, cooperative e aziende, contano già una trentina di presenze, con un dato in costante crescita. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine facebook della Provincia e della Caritas Diocesana.

Il distretto, costituito formalmente dalla Provincia , è infatti l’esito del lavoro realizzato dal tavolo di economia civile della provincia di Lucca, promosso da Caritas Diocesana e Legambiente della Piana di Lucca. Tra le prime iniziative promosse dal Tavolo due rapporti di ricerca che hanno consentito di entrare in contatto con alcuni prime esperienze di economia civile: il flash report D’istanti: capacità di risposta sociale e orizzonti civili in tempo di Covid presentato a luglio 2020 e Fermenti. Primo rapporto sull’economia civile in provincia di Lucca presentato a dicembre 2020.

L’istituzione del distretto – nato su impulso del tavolo – si prefigge vari obiettivi: innovare le azioni sociali, ambientali ed economiche per rispondere contemporaneamente alle fragilità emergenti e alle necessarie responsabilità rispetto all’ambiente; misurare l’impatto di un territorio in termini di ecologia integrale (intesa come crescita di un territorio dal punto di vista socio-ambientale); alimentare la inderogabile necessità di costruire risposte locali attraverso il contributo non solo di una parte ma di tutti i potenziali attori (dell’economia, della società civile, della formazione, dei cittadini, del pubblico). Infine sostenere un’evoluzione del tessuto economico e produttivo che sappia fare dell’ecologismo integrale e dell’innovazione la cifra del suo grado di competitività nei mercati globali.

Alla presentazione parteciperanno, tra gli altri, saranno presenti Leonardo Becchetti, ordinario di economia politica all’Università di Roma Tor Vergata e cofondatore Next nuova economia per tutti Aps; Enrico Fontana, responsabile dell’Ufficio raccolta fondi e dell’Osservatorio ambiente e legalità di Legambiente nazionale; Tiziana Ciampolini, amministratrice delegata della rete S-nodi, comitato promotore di welfare ed economia civile; Emiliano Fossi, responsabile economia civile per Anci Toscana; Rodolfo Salvatori, direttore generale della XI Comunità Montana del Lazio; Simone Siliani, direttore della Fondazione Finanza Etica; Giorgia Salvatori, assessora al distretto di economia civile del Comune di Campi Bisenzio.

Per l’incontro di mercoledì saranno accettate presenze solo fino all’esaurimento dei posti disponibili: è necessario prenotarsi o segnalare la propria presenza inviando una mail all’indirizzo: distretto.economiacivile@provincia.lucca.it o telefonando al numero 0583.417481.