“A pochi mesi dall’inaugurazione il parco giochi Saharawi è già ridotto in pessimo stato”. A denunciare mancanze e disservizi dell’area verde di San Concordio è una turista inglese che da molti anni sceglie Lucca perché ne apprezza tra le altre cose “l’ordine e la pulizia”.

“Una cosa fatta molto male è però il parco giochi Saharawi, che è stato inaugurato soltanto lo scorso febbraio. Sono a Lucca da alcuni giorni e sono andata con i miei bambini a visitare questo parco, perché ero curiosa di conoscerlo – racconta la turista -. Ho trovato il parco in pessimo stato: l’erba è assente in molti punti, c’è molta sporcizia ovunque e i pochi cestini sono pieni, due poggiabici sono rotti e inutilizzabili, la fontanella non è funzionante, i wc non sono mai stati installati, ci sono vari detriti di lavorazione in vari punti, gli orti sociali sono stati lasciati a se stessi e sono pieni di erbacce, i supporti del castello è già rotto e da sostituire”.

“Come se tutto questo non bastasse, qualche prepotente ha riempito la staccionata del parco pubblico di cartelli di divieto di sosta – conclude la turista -. Trovo personalmente che tutto questo non sia degno di una città tanto bella come Lucca”.