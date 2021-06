San Luca, l’Asl replica a Uil pensionati: “Nella sala tac ci sono spazi per cambiarsi”

Dopo la segnalazione Uil pensionati di Lucca sulla presunta assenza di spogliatoi nella sala tac dell’ospedale San Luca, l’Azienda Usl Toscana nord ovest replica al sindacato.

“Nella sede in cui si trova la tac al San Luca sono presenti spazi per consentire agli utenti di spogliarsi e di cambiarsi, esattamente come previsto dai criteri di accreditamento delle strutture sanitarie – si legge nella nota -. Inoltre, a seguito dei lavori in corso per la sostituzione della tac sarà disponibile un ulteriore locale per la preparazione del paziente”.