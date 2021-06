Centri estivi a Lucca, fino al 19 giugno le domande per chiedere contributi

Fino al 19 giugno è possibile richiedere un contributo a parziale copertura dei costi dei centri estivi per bambini dai 3 al 14 anni a Lucca. Possono partecipare all’assegnazione dei voucher i bambini residenti nel territorio comunale iscritti ad attività dell’elenco dei soggetti che si sono resi disponibili alla realizzazione e gestione di centri estivi di quest’anno.

Le famiglie con Isee 2021 fino a 30mila euro beneficeranno del 100% dell’importo standard del voucher, quelle con Isee 2021 superiore a 30mila euro avranno un contributo pari al 50% dell’importo. Ciascun voucher è indicativamente riferito ad un periodo di iscrizione alle attività estive di due settimane, anche non consecutive, ed è a parziale copertura del costo di frequenza fino ad un valore massimo complessivo 180 euro e comunque non superiore al 100% del costo dell’attività svolta. La mancata presentazione della dichiarazione Isee comporterà l’automatica attribuzione alla fascia equivalente al valore dell’indicatore superiore a 30mila euro.

“Come lo scorso anno – spiega l’assessora all’educazione e formazione Ilaria Vietina – anche per questa edizione dei centri estivi, dovranno essere applicati tutti i criteri indicati dalle linee guida del governo per il contenimento dei contagi. Per questo le attività si svolgeranno in via prioritaria all’aperto e in prossimità di un luogo chiuso attrezzato. Parchi, impianti sportivi, spazi esterni alle scuole diventeranno in questo modo altrettanti luoghi di apprendimento oltre che di svago: spazi di formazione e di educazione di notevole importanza, dove esperienze e conoscenze risultano strettamente correlate. Rivolgo dunque un caloroso invito alle famiglie affinché iscrivano i propri figli alle tante attività previste”.

Questo l’elenco dei 26 soggetti che si sono resi disponibili a organizzare i Centri estivi e i relativi contatti:

Centro antiviolenza luna o.n.l.u.s (iscrizioni@spaziolibero.org; tel. 0583/494224); L’impronta società coperativa sociale (ziguli2021@gmail.com; tel 328/1342794- 340/8949987); Associazione scuolina Raggi di Sole (scuolinaraggidisole@gmail.com; tel 345/7027783- 331/7728743); Atletica Virtus Lucca a.s.d. (info@virtuslucca.it; tel 0583/493622 – 331/2718305 – 348/3046486); Sport e Fun a.s.d. (info@sportandfun.it ; tel 349/2117924-347/9223911); L’arca di Noè a.s.d (arcadinoeasd@virgilio.it; tel 3356585974); Associazione Stella Italia o.n.l.u.s. (stellaitaliaonlus@gmail.com; tel 338/7796902); Il Circo e la Luna a.s.d. (ilcircoelaluna@gmail.com ; tel 328/7440204); Aics comitato provinciale di Lucca a.p.s. (serviziocivile@aicslucca.it ; tel 0583/953794); Percorso in Fattoria a.p.s. (lucca@fattoriaurbana.it; tel 366/1758719); Circolo Anspi San Pietro a Vico a.p.s. e a.s.d. (estalandiaspv@gmail.com; tel 338/9584025); Odissea società cooperativa sociale (bomm@cooperativaodissea.org; tel 0583/935251-3245921161); Cassiopea società cooperativa sociale o.n.l.u.s. (info@coopcassiopea.it; tel 0584/1641170); Cooperativa sociale La luce (cooperativalaluce@tin.it; tel 0583/954263); Cooperativa sociale o.n.l.u.s. Margherita e le altre (estateinparrocchia@gmail.com; tel 0583/936937); Circolo nuoto lucca a.s.d. (ingpietrocasali@gmail.com; tel 0583/955018); Oikos a.p.s. (info@associazioneoikos.it; tel 0583/469445); Asdc Gadim (asdcgadim@gmail.com; tel 347/9672100); Circolo Anspi Sant’Andrea (estalandiaspv@gmail.com; tel 338/9584025); Anffas onlus lucca –(direzione@anffaslucca.org; tel 0583/49427 int.7 -347/1229245); Asd Estate Giovani (info@estatissima.net; tel 348/8909946); Associazione oratorio Sant’Anna (oratorio@parrocchiasantanna.lucca.it – tel 0583/510087- 353/4087551); Don Aldo Mei soc.coop. soc. (info@coopdonaldomei.it; tel 0583/950298); Libera Espressione associazione culturale (liberaespressione@alice.it; tel 328/9625591); Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi onlus – aps (lucca@ens.it; tel 328/7247918); Centro Equitazione La Luna a.s.d. (centroequitazionelaluna@gmail.com; tel 320/2312433).

L’avviso, le informazioni e i modelli necessari sono disponibili sul sito del Comune. Per eventuali informazioni ci si può rivolgere a centriestivi@comune.lucca.it o ai numeri telefonici 0583/445733-445714-445724 .