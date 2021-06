Quattro nuovi stalli blu in Santa Maria: accolta la richiesta di Confcommercio

Quattro stalli blu per la sosta a pagamento saranno instituiti in piazza Santa Maria.

Il Comune ha infatti accolto la richiesta di Confcommercio per realizzare nuovi posti a pagamento per sostituire quelli non più utilizzabili perché concessi come suolo pubblico a un esercizio commerciale.

Anche la gestione dei nuovi stalli che sorgeranno nel tratto compreso tra il 12 e il 15 sarà affidata alla società Metro.