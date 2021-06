Campionato italiano ‘Pizza in tour’, lunedì l’ultima tappa prima della finale

Si terrà lunedì (21 giugno) l’ultima tappa del campionato italiano ‘Pizza in tour’, un’idea di Angelo Petrone per trovare il migliore pizzaiolo, il campione dei campioni della pasta lievitata e cotta al forno.

Dieci tappe in Italia, questa la formula: chi si piazza al primo posto ha accesso alla finale di Diano Marina, in programma il prossimo 5 luglio all’accademia O’ sole mio di Giuseppe Colletti. Quella di lunedì a Montale, al Casablanca, è l’ultima tappa, realizzata in collaborazione con Vincenzo Carpentieri della pizzeria Donna Luisella di Lucca.

Per l’occasione si selezioneranno gli ultimi nove campioni che accederanno alla finale. Anche dalla Toscana, insomma, potrebbe arrivare il ‘campione dei campioni’ della pizza.