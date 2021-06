Estate Davvero, al Real Collegio una serata all’insegna della ripartenza con Andrea Biagioni e Ivan Cottini

Una ripartenza all’insegna della musica, della danza, del buon cibo, ma soprattutto dell’inclusività. Ricomincia l’estate e sarà Estate Davvero. E’ questo il titolo dell’evento che si terrà venerdì (20 giugno), dalle 18,30, al Real Collegio. La serata, organizzata da Luccasenzabarriere e aperta a tutta la cittadinanza vedrà ospiti il cantante Andrea Biagioni e l’Afroquiesa orchestra, il ballerino Ivan Cottini insieme a Bianca Maria Berardi e l’attrice Chiara Foianesi; mentre per il rinfresco Gli Orti di via Elisa, Cremeria Opera, Magellano e Colle delle cento bottiglie. Sarà presente anche lo stand dello Scoppolato di Pedona, ricercatissimo formaggio camaiorese, apprezzato anche da chef stellati e critici gastronomici.

L’iniziativa è stata presentata stamani (15 giugno) da Domenico Passalacqua, presidente dell’associazione Luccasenzabarriere, Francesco Franceschini, presidente del Real Collegio, Pilade Ciardetti, presidente della commissione politiche sociali del Comune di Lucca, Paolo Benedetti, capo di gabinetto del presidente della Provincia di Lucca e Francesca Sargenti, in rappresentanza della Camera di Commercio di Lucca.

“Si tratta di una vera e propria festa, la prima a Lucca dopo questo periodo buio – ha commentato Domenico Passalacqua -. È, infatti, un evento di ripartenza, un saluto all’estate all’insegna della sensibilizzazione e del divertimento. Ci saranno buon cibo, due postazioni per assaggiare cocktail e vini del territorio e tanta musica, ma anche letture e dialoghi su temi sensibili riguardanti la pandemia illustrati dal dottor Paolo Greco, del Rotary club Montecarlo, assieme al presidente Luigi Muri, che informerà sui comportamenti corretti da osservare per sconfiggere il Covid-19. Il Rotary di Montecarlo regalerà a tutti i partecipanti una boccetta di gel igienizzante in nome della sicurezza e nel rispetto della normativa. Ospite di punta – continua Passalacqua – sarà Ivan Cottini, che, insieme alla sua compagna di ballo, Bianca Maria Berardi, tornerà ad esibirsi dopo 15 mesi di stop. Cottini, affetto da una grave forma di sclerosi multipla che lo costringe su una sedie a rotelle, sta superando le difficoltà della malattia anche attraverso un’intensa attività di sensibilizzazione. Protagonista di molte trasmissioni tv, racconterà la sua esperienza, la sua vita e regalerà al pubblico un’esibizione toccante. Spazio anche alla musica, con gli intermezzi musicali di AfroQuiesa orchestra che tra jazz, funk e world music riempiranno il Real Collegio di note e divertimento. A chiudere la serata sarà Andrea Biagioni, cantautore lucchese e semifinalista di X-Factor 2016: con il suo stile unico e inconfondibile. Non solo musica: Chiara Foianesi, infatti, darà voce e anima a intense e appassionanti letture dedicate al cibo, alla buona tavola, allo stare insieme. Attrice, da oltre 15 anni porta in scena le manie e le curiosità del vivere d’oggi, spaziando tra la letteratura della tradizione e pezzi propri”.

Un evento per giovani come sottolinea il presidente del Real Collegio, Francesco Francerschini, che ha visto anche il coinvolgimento di alcune classi delle scuole superiori della piana: “Vorrei che il Real Collegio – dice – diventasse un punto di riferimento per i più giovani perché in questa città manca uno spazio dedicato a loro. Spero quindi che Estate Davvero sia solo l’inizio”. “Mobilitare le scuola superiori – aggiunge Pilade Ciardetti – è molto importante in termini di integrazione e sensibilizzazione sul tema della disabilità che nella vita coinvolge tutti”.

“Già da tempo la provincia è a lavoro per progetti che rendano la città accessibile a tutti – sottolinea Paolo Benedetti in rappresentanza dell’ente provinciale -. Questo è molto importante in termini di inclusione e modernità“.

“Questi eventi – interviene Francesca Sergenti in rappresentanza della Camera di Commercio di Lucca – sono un valore aggiunto alla nostra città, anche dal punto di vista economico. Estate Davvero sarà inserita nella ‘locandina’ di Lucca Promos insieme agli altri eventi che daranno il via a questa ripartenza”.

L’ingresso alla serata sarà libero. Si inizia con una breve chiacchierata di sensibilizzazione per discutere e confrontarsi su tanti temi importanti, legati non solo al periodo di pandemia che abbiamo vissuto. Moderatore sarà Domenico Passalacqua che dialogherà con Samantha Cesaretti, presidente dell’associazione Sentieri di Felicità e con Daniela Giusti, a capo dell’associazione dei club alcologici territoriali (Acat Lucca). Protagonista anche il Rotary Club Montecarlo.

L’evento è stato realizzato grazie al sostegno di Mamì manifattura italiana, Rotary Club Montecarlo, Naturanda Eco, Grassini impianti, Tipografia Francesconi, Michelotti Ortopedia, Paperlynen Pal Caps, Pop Caffe, Autotecnica Lucchese, Ottica Spacciottica.