“Sostegno alla natalità e no all’utero in affitto”: bocciata la mozione Fdi

È stata bocciata questa sera (15 giugno), durante il consiglio comunale, la mozione dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Marco Martinelli e Simona Testaferrata, che in occasione dell’8 marzo hanno presentato un documento per impegnare il sindaco e la giunta ad attivarsi con il governo al fine di sostenere la natalità e le necessarie tutele della donna durante la maternità, rendere l’utero in affitto un reato perseguibile anche se commesso all’estero e contrastare la prospettiva gender.

La mozione è stata messa subito in votazione senza alcuna discussione ed è stata bocciata con 20 voti contrari, un astenuto e 4 favorevoli.