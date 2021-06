Shopping fino a tarda sera, tornano i ‘Giovedì di luglio’

Torna anche quest’anno in centro storico a Lucca l’ormai classicissimo appuntamento con i Giovedì di luglio, le serate promosse dal Centro commerciale città di Lucca di Confcommercio che prevedono l’apertura fino a tarda ora dei negozi e possibilità per tutti di farsi un bel giro in città ed effettuare i propri acquisti.

Un evento di lunga data ormai, molto apprezzato dai lucchesi, che mai come quest’anno assume particolare importanza visti i difficili mesi dell’emergenza sanitaria. Cinque le serate in programma nei giorni dell’1, 8, 15, 22 e 29 luglio.

“Ci siamo – afferma il presidente del Ccn, Matteo Pomini –. Anche e soprattutto quest’anno non abbiamo voluto rinunciare a proporre questa iniziativa molto amata dai lucchesi. Il nostro primo obiettivo è naturalmente quello di lanciare un segnale positivo e di fiducia alla città e di compiere tutti assieme un altro piccolo passo in avanti verso un ritorno alla piena normalità. Ecco perché sin da ora auspico la presenza di molte persone in città”.