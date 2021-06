A11 Firenze-Pisa nord, chiusure notturne per le stazioni di Lucca est e Altopascio

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di pavimentazione sull’autostrada Firenze-Pisa nord rimarranno chiuse, in orario notturno, alcune stazioni.

In particolare da oggi (21 giugno) il casello di Lucca est sarà chiuso dalle 22 alle 6 di domani (22 giugno) in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. Nelle due notti consecutive di martedì 22 e mercoledì (23 giugno) sempre dalle 22 alle 6 la stazione sarà chiusa in uscita per chi proviene da Pisa mentre dalle 22 di giovedì 24 alle 6 di venerdì (25 giugno) il casello rimarrà chiuso in entrata verso Firenze. E’ possibile, in alternativa, utilizzare la stazione di Lucca ovest.

Nella notte tra il 23 e il 24 giugno sull’A11, sempre dalle 22 alle 6 rimarrà invece chiusa, per lo stesso motivo, la stazione di Altopascio, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa è possibile utilizzare la stazione di Chiesina Uzzanese.