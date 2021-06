Giovedì d’estate con le visite guidate gratuite per riscoprire le bellezze di Lucca

Nove serate, una per ognuno dei giovedì di luglio e agosto, e diciotto diversi percorsi, alla scoperta (o riscoperta) di Lucca, della sue bellezze e dei suoi mille segreti, spesso sconosciuti ai lucchesi stessi.

È questa l’essenza de Le notti lucchesi in giro per la città l’iniziativa turistico – promozionale lanciata da Confcommercio, in collaborazione con il Comune di Lucca, l’associazione Lucca Info & Guide e il Centro commerciale Città di Lucca. Un progetto presentato questa mattina (21 giugno) a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, alla presenza della direttrice di Confcommercio Sara Giovannini, degli assessori comunali Stefano Ragghianti e Chiara Martini, della referente di Lucca Info & Guide Maria Curto e del presidente del Ccn Matteo Pomini.

Le visite guidate prenderanno il via giovedì (1 luglio) e andranno avanti ogni giovedì sino al 26 agosto. Nove giornate per un totale di 18 percorsi guidati, 2 per ognuna di queste giornate. Con visite a carattere gratuito – ma con prenotazione obbligatoria – che consentiranno ai visitatori di scoprire storie e aneddoti curiosi legati alla storia, alla cultura e all’architettura della città.

Durante il mese di luglio, Le notti lucchesi in giro per la città si abbineranno anche all’apertura serale dei negozi nell’ambito dei tradizionali Giovedì di luglio dello shopping.

Per scoprire e scaricare il calendario completo delle visite guidate è possibile consultare il sito www.confcommerciolums.it. Per ulteriori info e prenotazioni invece è possibile scrivere a mary.curto1958@gmail.com o chiamare (ogni giorno dalle 9,30 alle 12,30) i numeri 349.1332450 e 340.7806967.

Scarica qui il programma completo