Sorbano, la denuncia di un residente: “Rimasti senza connessione dopo il passaggio alla fibra ottica”

Disservizi sulla linea telefonica Wind 3 a Sorbano del vescovo. A segnalarlo è un residente della zona, rimasto senza telefono fisso e connessione internet dal 9 giugno dopo il passaggio alla fibra ottica.

“Ci hanno lasciato senza telefono fisso e internet a seguito del passaggio al collegamento con fibra ottica, da poco reso disponibile nella mia zona di residenza – racconta il residente -. Il call center di Wind 3 dopo averci prima tempestato di telefonate per aderire al nuovo servizio è sparito, lasciandoci senza servizi da oltre 11 giorni senza risolvere il guasto. Un disservizio che ha messo tutti noi in seria di difficoltà dato che, lavorando in smart working, abbiamo bisogno della connessione internet aggravato dal fatto che in casa abbiamo genitori anziani dei quali dobbiamo prenderci cura”.