Ritorna a nuove e splendenti glorie il campo d’atletica Moreno Martini di Lucca in via delle Tagliate, dopo numerosi anni di interventi per la ristrutturazione e con un investimento costato 640mila euro, è pronto adesso ad ospitare eventi di portata internazionale.

Una distesa azzurra con pedane blu, il nuovo impianto si è mostrato oggi (23 giugno) in tutto il suo splendore per l’inaugurazione di fronte all’evidente soddisfazione da parte del mondo sportivo e politico.

Presenti il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, il vicepresidente dell’Atletica Virtus Lucca Sergio Martinelli, l’assessore regionale Stefano Baccelli, il presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, l’assessore del Comune di Lucca con delega allo sport, Stefano Ragghianti e molte altre personalità politiche e facenti parte delle associazioni sportive, oltre ovviamente ai vertici dell’Atletica Virtus Lucca.

“Lo sport è un momento di socialità, educazione e salute – dice il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, con soddisfazione di fronte ai lavori conclusi –, arriveranno poi le gare, i primati e i premi, ma l’insegnamento che i ragazzi e tutti gli sportivi devono imparare per primo è lo stare insieme. L’impianto di atletica confina con il palazzetto dello sport e vorremmo che questo collegamento si allargasse anche oltre, anche nell’area della Croce rossa, ma per adesso sono ancora molti gli adeguamenti da fare. Il nuovo campo d’atletica è un impianto che servirà per gare di livello nazionale e questo permetterà molte ricadute positive per la città. Per prima cosa a goderne sarà il così detto turismo qualificato, quello che si muove per obiettivi”.

“Ringrazio tutti gli attori che hanno permesso questa riqualificazione, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Regione Toscana, le associazioni sportive – conclude Tambellini –, voglio inoltre ringraziare anche la ditta che ha effettuato i lavori, nel settore degli appalti pubblici è importante aver a che fare con persone capaci e professionali”.

Grande soddisfazione per il raggiungimento dei risultati anche da partte della Virtus: “Abbiamo seguito per ben sette anni l’andamento della ristrutturazione degli impianti – dichiara il vicedirettore della Virtus Lucca, Sergio Martinelli, in sostituzione del presidente Ferdinando Caturegli –.Impianto che, voglio sottolineare, non è mai stato chiuso e che non ha mai interrotto le attività sportive, tanto che nel periodo invernale ci sono stati 5-600 iscritti. Ricordo che la vera festa di inaugurazione del nuovo impianto sportivo sarà il 25 e il 26 settembre insieme alle associazioni”.

Il presidente di Fondazione cassa di risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini esprime l’appoggio al progetto di ristrutturazione del nuovo impianto sportivo: “Fondazione già da qualche hanno è impegnata nella riqualificazione degli impianti sportivi, penso che ci sia sempre molto da fare e molti interventi da sostenere, siamo felici di vedere dei risultati eccellenti come questo. Adesso che il campo di atletica è pronto, cerchiamo di mantenerlo il più possibile in questo stato di efficienza”.

“Un affettuoso saluto dal presidente della Regione, Eugenio Giani, anche lui grande appassionato di sport – dichiara l’assessore regionale Stefano Baccelli -.Complimenti alla Virtus Lucca per i risultati conseguiti, che sono il frutto di un lavoro durato decenni di educazione allo sport sui ragazzi. La situazione degli impianti sportivi è indice della qualità della vita di un paese”.

Per ottenere la ristrutturazione del campo di atletica e raggiungere gli adeguamenti strutturali per farlo diventare a norma per svolgere gare internazionali, il Comune di Lucca grazie a un consistente finanziamento offerto da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è riuscita a vincere un bando regionale tramite il quale ha avuto accesso a molti altri contributi.

“Abbiamo già ringraziato tutti i protagonisti di questo fantastico risultato, ma voglio spendere due parole per ringraziare anche i rappresentanti dell’ufficio edilizia sportiva e dell’ufficio sport, in particolar modo l’ingegner Gianni Giannini e Giuseppe Lencioni che hanno seguito la parte tecnica dei lavori e Laura Goracci, che ha seguito quella gestionale – dichiara l’assessore con delega allo sport, Stefano Ragghianti – È un impianto che torna nelle mani della città grazie ad un iter che potremmo seguire anche in altre occasioni. Tramite i 140mila euro finanziati da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, siamo riusciti a vincere una gara regionale ed aggiudicarci 400mila euro in più, raggiungendo la cifra totale di 640mila euro. Non sempre si riesce ad ottenere dei risultati così grandi. Dovremmo comunque tenere un magazzino dei progetti da realizzare e presentarli nelle dovute occasioni, perché sono ancora molti i lavori agli impianti sportivi da fare: alla palestra Bacchettoni, alla palestra di san Lorenzo a Vaccoli, i bagni al palazzetto dello sport, la pugilistica lucchese, la pista di pattinaggio e molti altri”.

“A nome di tutte le associazioni voglio fare un ringraziamento dovuto all’atletica Virtus Lucca per il clima di accoglienza che ha sempre dimostrato verso tutti”. Dichiara infine Claudia Maiorana, la rappresentante dell’associazione sportiva per persone con disabilità intellettive l’“Allegra brigata”.