Eccidio di Valpromano, il comitato paesano commemora le vittime

Per commemorare l’eccidio di Valpromano, il comitato paesano propone tre appuntamenti.

Domenica (27giugno), alle 9,30, una messa in Suffragio dei caduti alla chiesa parrocchiale, mercoledì (30 giugno), alle 12,25, il campanile rintoccherà in memoria di tutte le vettime e giovedì 1 luglio l’incontro Ho fatto quello che chiunque al posto mio avrebbe fatto, testimonianze e ricordi di don Dino Chelini, in piazza San Martino dalle 21.