Misericordia di Lucca, assemblea per l’ok al bilancio

Sabato (26 giugno) alle 6 in prima convocazione e domenica 27 alle 10,30 in seconda convocazione alla Chiesa della Misericordia di Lucca in piazza S.Salvatore, si terrà l‘assemblea ordinaria degli iscritti col seguente ordine del giorno: accreditamento degli iscitti per il diritto al voto (articoli 10 e 11 dello Statuto).

E’ prevista la possibilità di versare la quota associativa immediatamente prima di accedere all’assemblea. All’ordine del giorno anche nomina del segretario della adunanza; bilancio consuntivo 2020: illustrazione, discussione ed approvazione. Tutti gli iscritti sono invitati a partecipare. Saranno osservate scrupolosamente procedure prescritte dal dpcm anti Covid-19.