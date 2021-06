Rigenerazione urbana sostenibile, nuovo appuntamento con Lucca Futura

Dopo l’evento della scorsa settimana, LuccaFutura torna con un altro appuntamento. Martedì (29 giugno) alle 21,15, sarà infatti il Real Collegio a fare da sfondo a un nuovo incontro in presenza aperto a tutta la cittadinanza che avrà al centro le sfide in materia di rigenerazione urbana sostenibile.

Sviluppo urbano sostenibile e città verdi, è infatti il titolo attorno al quale ruoterà il dibattito che vedrà l’intervento di Francesco Raspini, assessore ai lavori pubblici e al verde del Comune di Lucca, e Francesco Ferrini, professore ordinario di arboricoltura all’Università di Firenze.

“Per vivere bene abbiamo necessità di preservare e laddove possibile – si legge in una nota di Lucca Futura – migliorare, l’ambiente che ci ospita. Immaginare e ripensare gli spazi aperti, con l’obiettivo di rendere le città più verdi e in salute attraverso misure di efficientamento e risparmio energetico o attraverso il trasporto urbano sostenibile, deve essere fra le priorità dell’oggi e del domani. Per LuccaFutura è infatti uno dei temi fondamentali da affrontare ora e nel prossimo futuro, guardando in prospettiva al 2022, con la convinzione che, attraverso azioni mirate, politiche e processi strutturati, aspetti tecnici, spaziali e socioeconomici, sia possibile ridurre l’impatto ambientale e mitigarne i rischi, ottimizzare la qualità dei sistemi urbani, degli stili di vita e delle risorse”.

Ma quali sono gli elementi imprescindibili per dare il via a una rigenerazione urbana? Come è possibile creare una Lucca sempre più sostenibile e riorganizzare il nostro modo di vivere in termini di pianificazione urbanistica, logistica e infrastrutturale per migliorare l’ambiente in cui viviamo?

Se ne parlerà approfonditamente martedì 29 alle 21,15 al Real Collegio con gli ospiti di LuccaFutura.

Per informazioni, è attiva la casella di posta luccafutura@gmail.com oppure è sempre possibile interagire con il gruppo attraverso la pagina Instagram luccafutura o la pagina Facebook LuccaFutura.