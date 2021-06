Morto il presidente del Comitato viabilità e ambiente di Pontetetto, Giorgio Michelotti

Lutto nel mondo dell’associazionismo. Lo scorso sabato (26 giugno) è venuto a mancare il presidente del Comitato viabilità e ambiente di Pontetetto, Giorgio Michelotti.

Così lo ricordano le associazioni di Pontetetto ovvero lo stesso Comitato viabilità e Ambiente, Pons Tectus e il comitato parrocchiale Umbrina: “Vogliamo ricordarlo – dicono – per il suo impegno profuso con grande disponibilità, con lo scopo di migliorare il paese di Pontetetto e la città di Lucca. Una persona che, oltre ad essere sempre pronta a discutere le problematiche del territorio, non esitava a rimboccarsi le maniche per fornire il suo concreto supporto pratico. Giorgio ci mancherà come persona, come amico e come attivista. A nome delle associazioni di Pontetetto, esprimiamo ai familiari le più sentite condoglianze”.

Per l’ultimo saluto il funerale si terrà domani (29 giugno) alle 15 alla chiesa di Sorbanello.