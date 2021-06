Cambio al vertice per la Lucca Holding: Virginia Lucchesi prende il posto di Claudio Del Prete

Sarà Virginia Lucchesi a prendere il posto di Claudio Del Prete al vertice di Lucca Holding. L’assemblea dei soci ha infatti ratificato questa mattina (29 giugno) la nomina dopo aver approvato il bilancio di esercizio del 2020.

Lucchesi, già consigliera comunale nel corso del primo mandato amministrativo del sindaco Tambellini, prende il posto di Claudio Del Prete, che ha rivestito il ruolo di amministratore unico a partire dal 2017 e che in precedenza è stato presidente del collegio sindacale.

“Ringraziamo Del Prete – dichiarano il sindaco Alessandro Tambellini e l’assessore Giovanni Lemucchi – per il prezioso lavoro svolto in questi anni caratterizzati da grandi trasformazioni all’interno del mondo delle partecipate, e in particolare dal processo di riorganizzazione del gruppo Gesam. Del Prete ci consegna, oggi, un sistema in piena salute, fatto, questo, che è evidenziato anche dall’utile di esercizio della Holding”.

Il bilancio di esercizio evidenzia che, nonostante il 2020 sia stato caratterizzato dalla pandemia, le società partecipate hanno reagito bene, confermando i positivi risultati economici degli esercizi passati, con l’unico caso di perdita per la società Lucca Crea che, a causa della impossibilità di svolgere la manifestazione Lucca Comics and Games nelle modalità consuete, non ha potuto realizzare gli introiti derivanti ogni anno dall’evento. L’utile netto conseguito dalla Holding nel suo complesso è di 1.771.018. Dunque adesso, con la chiusura dell’esercizio 2020, toccherà a Virginia Lucchesi assumere la guida della Holding.

“Conosciamo Virginia da tempo – affermano il sindaco e l’assessore Lemucchi – e abbiamo avuto modo di apprezzarne competenze e doti umane. Riteniamo che questo insieme di qualità risulterà particolarmente utile al compito che si appresta a svolgere a servizio della comunità e le auguriamo fin da subito buon lavoro”.