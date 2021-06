Lavoro e prospettive, al Real Collegio l’incontro con Elsa Fornero e Riccardo Del Punta

Giovedì (1 luglio), alle 18, al Real Collegio, la professoressa Elsa Fornero, ex Ministro dell’economia e il professor Riccardo Del Punta, ordinario di diritto del lavoro all’università di Firenze e allievo di Giuseppe Pera, dialogheranno sulle nuove prospettive inclusive nel mondo del lavoro.

“L’incontro con la professoressa Fornero e il professor Del Punta – spiega la presidente della Fondazione Giuseppe Pera, Ilaria Milianti – ci pare significativo soprattutto alla luce della situazione che stiamo vivendo. Ci è sembrato importante fare il punto sulle riforme attuate in questi anni con lo sguardo rivolto alla drammaticità del periodo che stiamo vivendo, in cui la disgregazione sociale e la questione del lavoro povero stanno emergendo in tutta la loro drammaticità. Il diritto dedicato al lavoro è oggetto di una rinnovata attenzione, sollecitato dalle trasformazioni del lavoro e dall’emergenza sanitaria. Ci auguriamo che quella proposta sia un’occasione per interrogarsi ma anche per iniziare un percorso di ricerca di soluzioni concrete”.

L’evento si inserisce nel ciclo di incontri Oltre l’emergenza: la fase della responsabilità che la Fondazione Pera ha organizzato durante tutto il corso di questo anno, confermando così la volontà dell’associazione di proseguire la propria attività per dare un segnale di fiducia, nonostante l’emergenza sanitaria nazionale.

Il dialogo tra la professoressa Fornero e il professor Del Punta, inoltre, inaugura la Scuola di Alta formazione, organizzata dalla Fondazione Giuseppe Pera, che si terrà alla Casa Diocesana di Arliano dal 23 al 25 settembre prossimi.

“La scelta della forma inaugurale di quest’anno – sottolinea il direttore della fondazione Giuseppe Pera, Marco Cattani – non è stata casuale: abbiamo preferito il dialogo proprio per ribadire l’importanza dell’approfondimento e del confronto, quali mezzi idonei a superare il delicato periodo che stiamo vivendo. Siamo, inoltre, molto orgogliosi che un evento di tale rilievo inauguri la nuova edizione del nostro corso di Alta formazione, quest’anno in realtà una scuola intensiva di tre giorni, che finalmente si terrà in presenza: un segnale di ripartenza forte, che siamo fieri di poter dare.”

L’incontro con la professoressa Fornero e il professor Del Punta è aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per partecipare è necessario inviare una mail con i propri dati all’indirizzo: segreteria@fondazionegiuseppepera.it. L’evento si svolgerà nel rispetto della vigente normativa anti Covid.

Le iscrizioni al corso di Alta Formazione sono aperte e il modulo è scaricabile al sito della fndazione: le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo mail segreteria@fondazionegiuseppepera.it entro il 10 settembre e fino ad esaurimento posti.

Ai partecipanti sia al ‘dialogo’ inaugurale che alla scuola, iscritti agli ordini professionali, saranno rilasciati crediti formativi.