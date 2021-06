Rifiuti, sconti sulla Tari per chi è rimasto chiuso per il Covid: ok in Consiglio

Torna a riunirsi il consiglio comunale di Lucca. La seduta di questa sera (29 giugno) si è aperta con il tema della tariffazione sui rifiuti urbani che derivano da utenze non domestiche. La misura, che porterà a notevoli benefici economici per le aziende che hanno subito lo stop a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, è stata illustrata, così come fatto in commissione, dall’assessore Francesco Raspini.

Con i nuovi aiuti si potrà raggiungere uno sconto del 40% sulla parte variabile della Tari, per le aziende che si sono trovate in difficoltà in questo anno e mezzo.

La pratica è stata approvata con 20 voti favorevoli e 6 astenuti.

La discussione si è poi spostata sull’estensione fino al 31 dicembre l’esenzione al pagamento della tassa di soggiorno. La pratica, così come fatto in commissione, è stata presentata dall’assessore Giovanni Lemucchi.

La pratica è stata approvata all’unanimità.

Dopo una breve interruzione a causa dell’improvvisa morte del padre di Francesco Battistini, i consiglieri, porgendo prima di tutto le condoglianze al presidente del consiglio comunale, scossi dalla vicenda hanno ripreso i lavori discutendo della variante al regolamento urbanistico per “allacciamento industria cartaria Pieretti dn 100 (4”) 24 bar, per ricollocamento su allacciamento Modesto Cardella dn 100 (4”) 24 bar”, ubicato lungo il confine con il comune di Capannori. Proponente: Snam Rete Gas spa“. Un nuovo tratto di tubazione del metanodotto da 450 metri.

La pratica è stata approvata con 18 voti favorevoli e 1 astenuto.

Bocciata la mozione presentata dal consigliere Fabio Barsanti su Corso Garibaldi: il consigliere nel testo, che ha visto il plauso di parte dell’opposizione, chiedeva di organizzare un evento primaverile, ad aprile, in concomitanza con la fioritura delle magnolie solangeane lungo la strada. La mozione dei consiglieri Martinelli e Testaferrata sul 21 maggio, giornata mondiale della sindrome di down, verrà discussa in commissione.